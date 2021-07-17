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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ ساعة
1979
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

مكة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13802
منذ ساعة
الأجواء الآن في مدينة الرياض جميلة جدا، ولكن لم تهطل أمطار بعد،
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13802
منذ ساعة
والسحب لم تتلبد بعد،
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13802
منذ ساعة
إن شاء الله الخير قادم..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه تنكت الحلوه
ابو عمار
يمكن الام جاءت لتضع اولادها تحت السرير
ابو عمار
يبدو ان المحامي خرونق

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