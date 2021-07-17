نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

توضيح من الكويت بشأن وجود لوبي إماراتي يحرض عليها في أوروبا

منذ ساعة
1668
1
توضيح من الكويت بشأن وجود لوبي إماراتي يحرض عليها في أوروبا

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الجمعة، بيانا نفت خلاله صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول لوبي مزعوم لدولة الإمارات، يقوم بالتحريض على دولة الكويت.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الخبر المتداول قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي "غير صحيح وغير موجود".

وأشادت الوزارة بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت، وبعثة دولة الإمارات الشقيقة الدبلوماسية في بروكسل، وسعيهما المشترك للعمل معًا في خدمة البلدين، وسياستهما الخارجية، حيث يأتي ذلك انعكاسًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وقيادتهما، وشعبيهما الشقيقين.

الكويت
الامارات
لوبي
وزارة الخارجية الكويتية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51549
منذ 28 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه تنكت الحلوه
ابو عمار
يمكن الام جاءت لتضع اولادها تحت السرير
ابو عمار
يبدو ان المحامي خرونق

أخر الأخبار

أحد البقالات في الرياض زمن التسعينات الهجرية
أحد البقالات في الرياض زمن التسعينات الهجرية
منذ 27 ثانية 4
فيديو.. مناشدة مواطن يعاني سمنة مفرطة ووزنه 500 كيلو جرام
فيديو.. مناشدة مواطن يعاني سمنة مفرطة ووزنه 500 كيلو جرام
منذ 8 دقائق 1334
البكيري: خطوتين الاتحاد بحاجتهما بعد الكفاءة المالية
البكيري: خطوتين الاتحاد بحاجتهما بعد الكفاءة المالية
منذ 20 دقيقة 1193
فيديو.. طبيب يحذر من الذبحة الصدرية "الصامتة" لدى مرضى السكر
فيديو.. طبيب يحذر من الذبحة الصدرية "الصامتة" لدى مرضى السكر
منذ 24 دقيقة 1245
فيديو.. هيا الشعيبي تُدخل السعودية في خلافها مع إلهام الفضالة
فيديو.. هيا الشعيبي تُدخل السعودية في خلافها مع إلهام الفضالة
منذ 32 دقيقة 399
كاتب: تجارة الجنس بشبكات التواصل تستدرج القصر لابتزاز أموالهم
كاتب: تجارة الجنس بشبكات التواصل تستدرج القصر لابتزاز أموالهم
منذ 35 دقيقة 1215
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1229
فيديو.. لاعبة روسية تخلع ملابسها لتحقيق الوزن المطلوب
فيديو.. لاعبة روسية تخلع ملابسها لتحقيق الوزن المطلوب
منذ ساعة 686
أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ ساعة 1290
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ ساعة 1978