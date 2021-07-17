توضيح من الكويت بشأن وجود لوبي إماراتي يحرض عليها في أوروبا

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الجمعة، بيانا نفت خلاله صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول لوبي مزعوم لدولة الإمارات، يقوم بالتحريض على دولة الكويت.
وأوضحت وزارة الخارجية أن الخبر المتداول قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي "غير صحيح وغير موجود".
وأشادت الوزارة بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت، وبعثة دولة الإمارات الشقيقة الدبلوماسية في بروكسل، وسعيهما المشترك للعمل معًا في خدمة البلدين، وسياستهما الخارجية، حيث يأتي ذلك انعكاسًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وقيادتهما، وشعبيهما الشقيقين.