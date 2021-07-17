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الأمير الوليد بن بدر : هذه هي حقيقة بيان النصر بخصوص المريسل
منذ 16 ساعة
1635
1
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التعليقات
زائر النهار
عدد التعليقات : 942
منذ ساعة
الوليد بن بدر يؤكد كذب عبدالعزيز المريسيل وأختراعه للقصص الكاذبه ..
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