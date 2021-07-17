نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سجال غير مباشر بين الخليوي والدويش وضرب من تحت الحزام بشأن توثيق البطولات

منذ ساعة
1669
2
سجال غير مباشر بين الخليوي والدويش وضرب من تحت الحزام بشأن توثيق البطولات

خاص (صدى):
دخل الناقد الرياضي محمد الدويش، في سجال غير مباشر مع تركي الخليوي، بشأن إلغاء لجنة توثيق البطولات.

وكان الدويش قد غرد بقوله: "لازالوا يتحدثون عن لجنة ميتة، دُفنت معها أوراقها ونتائجها بقرار رسمي من أعلى سلطة رياضية".

وقال الخليوي، بعد ساعات من تغريدة الدويش: "بلغوه وفهّموه أن المتمسك بالقشور من يحلم بنسف الحقائق الدامغة لا القرار، لكن المخ إذا كان مقفل يؤدي إلى تأويلات غبية، والتحريض لغة الجبناء المفتقرين للشهامة".

وأوحت تغريدات الخليوي والدويش للنشطاء الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها تحمل سجالا بين الطرفين فيما يتعلق بملف توثيق البطولات، رغم أنهما لم يشيرا صراحة لأي منهما .

يذكر أن تركي الخليوي كان رئيسًا للجنة توثيق البطولات والتي ألغيت بقرار من المستشار تركي آل الشيخ عندما كان رئيسًا لهيئة الرياضة، في 2017.

الدويش
الخليوي
لجنة توثيق البطولات
هيئة الرياضة

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 158
منذ ساعة
إعلامي ذاك الفريق مقفل المخ عندهم ولايقتنعون بما يقال والنقاش والجدال معهم غير مجدي الله يكون بعونهم
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2336
منذ 35 دقيقة
كل العالم تدري ان انصار فريق ابو خرقه هم الوحيدين المعارضين لتوثيق البطولات عشان لا ينكشفون وتطلع بطولاتهم الحقيقيه مجرد 19 بطوله وليست حره نقيه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مصلح سعيد ال حسين
اللي ما عنده حلال ما يحس بتعب ..جرب معاناة اصحاب الحلال علشان تعرف قيمة التعب والصرفية على الحلال
العلم
مافي دليل قرآني أو حديث يأمر بترك البيع والشراء وقت الصلوات إلا يوم الجمعة وهو مذكور في القرآن في ناس جهله محتج على أيش...
ابو وليد
كل العالم تدري ان انصار فريق ابو خرقه هم الوحيدين المعارضين لتوثيق البطولات عشان لا ينكشفون وتطلع بطولاتهم الحقيقيه مجرد 19 بطوله وليست حره...
الشرقية
دث الرماد بالعيون
العلم
شكلها حركات نص كم عشان تعطيه الأميرة فلوس تعوضه

أخر الأخبار

أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ دقيقتين 1040
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ 11 دقيقة 1102
توضيح من الكويت بشأن وجود لوبي إماراتي يحرض عليها في أوروبا
توضيح من الكويت بشأن وجود لوبي إماراتي يحرض عليها في أوروبا
منذ 24 دقيقة 1291
شايع الوقيان: الصحويون وظفوا اللحية والثوب وطرق السلام لصالحهم
شايع الوقيان: الصحويون وظفوا اللحية والثوب وطرق السلام لصالحهم
منذ 33 دقيقة 1347
صور..نرمين الفقي: "وقعت في غرام الدولفين"
صور..نرمين الفقي: "وقعت في غرام الدولفين"
منذ 48 دقيقة 324
صور.. مقتل صحفي في رويترز أثناء تغطية اشتباك بين القوات الأفغانية وطالبان
صور.. مقتل صحفي في رويترز أثناء تغطية اشتباك بين القوات الأفغانية وطالبان
منذ 58 دقيقة 1424
فيديو.. خطف فتاة من سيارتها من قبل ميليشيا مسلحة في ليبيا
فيديو.. خطف فتاة من سيارتها من قبل ميليشيا مسلحة في ليبيا
منذ ساعة 1557
فيديو.. براداريتش ودانكلير في ضيافة المسيليم
فيديو.. براداريتش ودانكلير في ضيافة المسيليم
منذ ساعة 1490
سجال غير مباشر بين الخليوي والدويش وضرب من تحت الحزام بشأن توثيق البطولات
سجال غير مباشر بين الخليوي والدويش وضرب من تحت الحزام بشأن توثيق البطولات
منذ ساعة 1669
فيديو.. هوشة بنات وتدخل الشباب للتفريق بينهن بالكويت
فيديو.. هوشة بنات وتدخل الشباب للتفريق بينهن بالكويت
منذ ساعتين 916