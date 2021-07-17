سجال غير مباشر بين الخليوي والدويش وضرب من تحت الحزام بشأن توثيق البطولات

خاص (صدى):
دخل الناقد الرياضي محمد الدويش، في سجال غير مباشر مع تركي الخليوي، بشأن إلغاء لجنة توثيق البطولات.
وكان الدويش قد غرد بقوله: "لازالوا يتحدثون عن لجنة ميتة، دُفنت معها أوراقها ونتائجها بقرار رسمي من أعلى سلطة رياضية".
وقال الخليوي، بعد ساعات من تغريدة الدويش: "بلغوه وفهّموه أن المتمسك بالقشور من يحلم بنسف الحقائق الدامغة لا القرار، لكن المخ إذا كان مقفل يؤدي إلى تأويلات غبية، والتحريض لغة الجبناء المفتقرين للشهامة".
وأوحت تغريدات الخليوي والدويش للنشطاء الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها تحمل سجالا بين الطرفين فيما يتعلق بملف توثيق البطولات، رغم أنهما لم يشيرا صراحة لأي منهما .
يذكر أن تركي الخليوي كان رئيسًا للجنة توثيق البطولات والتي ألغيت بقرار من المستشار تركي آل الشيخ عندما كان رئيسًا لهيئة الرياضة، في 2017.