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فيديو.. براداريتش ودانكلير في ضيافة المسيليم

منذ 3 ساعات
1712
فيديو.. براداريتش ودانكلير في ضيافة المسيليم

نواف السالم (صدى):
استضاف حارس الأهلي ياسر المسيليم، كل من الكرواتي فيليب براداريتش، والبرازيلي دانكلير بيريرا، في غرفته خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس.

ونشر النادي الأهلي مقطع فيديو، ظهر خلاله المسيليم يقدم للاعبين الشاي والقهوة، إضافة إلى تحدثهما ببعض الجمل باللغة العربية، حيث قال براداريتش: "نشوفكم على خير".

وكان الأهلي قد نجح في إتمام صفقة اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش قادمًا من نادي كالياري الإيطالي، وهو ثاني صفقة أجنبية، بعد ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا يوم 25 يونيو الماضي.

المسيليم
براداريتش ندانكلير

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. ليه يابو عمار.. صدق انت محق لأن حتى في المباريات عاريات.
ابو عمار
كفو
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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