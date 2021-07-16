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التحقيق في ثروة حاكم مصرف لبنان

منذ 6 ساعات
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التحقيق في ثروة حاكم مصرف لبنان

بيروت (صدى):
أوضحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، أن قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، كلفوا بالتحقيق في ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، مطلع يوليو.

وكانت النيابة الوطنية المالية، فتحت تحقيقا قضائيا، بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي، بعد شكاوى تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة وأوساطه، كما أنه مطلوب كذلك بتحقيقات في سويسرا، وشكوى في المملكة المتحدة.

وأوضح محاميا مقدمَّي الشكوى "وليام بوردون" و"أميلي لوفيفر"، أنه "سيتمّ الكشف عن آلية نظامية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة".

لبنان
التحقيق
ثروة
رياض سلامة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14868
منذ 6 ساعات
بزوطة حاكم مصرف لبنان

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. ليه يابو عمار.. صدق انت محق لأن حتى في المباريات عاريات.
ابو عمار
كفو
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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