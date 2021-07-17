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بالفيديو.. النهاري: المقال الصحفي يحتضر ولا دور لهيئة الصحفيين على أرض الواقع

منذ ساعتين
2059
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بالفيديو.. النهاري: المقال الصحفي يحتضر ولا دور لهيئة الصحفيين على أرض الواقع

علي القحطاني (صدى):
قال الكاتب الصحفي "شاهر النهاري" إن هيئة الصحفيين ليس لها دور على أرض الواقع، كما أن وزارة الثقافة لا تهتم بالكتاب، ولا تدعمهم أو تعقد اجتماعات معهم.

وأضاف أن المقال الصحفي يحتضر منذ أن توقف الدعم للصحف، وأصبحت الصحف تتعامل مع الكتاب بطريقة مجانية، ولم تعطيهم مكانتهم التي كانوا يتمتعون بها في السابق، وذلك وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن الإنترنت جعل القراء لا يهتمون بالمقالات، وإنما يكتفون فقط بعناوين الأخبار، مناشدًا وزارة الثقافة بضرورة الاجتماع مع كبار الكتاب والاهتمام بهم بما يُعيد مكانتهم كما كانت في السابق.

وزارة الثقافة
هيئة الصحفيين
المقال الصحفي
شاهر النهاري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14862
منذ ساعة
احتضر منذ رحيل علي حسون وهاشم عبده هاشم وأسامة السباعي وفوزي خياط وعبدالله الجفري وعبدالقادر طاش، ومازن بليلة، وآخرون

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أحدث التعليقات

الحكم
هذا نهج اخواني منظم ومدروس
أبو عبد الرحمن ✍️
ليس عندك دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
العدناني
وتقولون ان الاجانب هم سبب غلاء المواشي
أبو عبد الرحمن ✍️
السابقين فيهم من الخبرة والأخلاص ليس موجود في الموظفين الحاليين
د محمد ماجد بخش
إن في الأمر لمندوحة

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