نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مدير تعليم جازان ينتقد ضعف تأهيل الموظفين واعتمادهم على ‫خبرات السابقين

منذ ساعة
1454
1
مدير تعليم جازان ينتقد ضعف تأهيل الموظفين واعتمادهم على ‫خبرات السابقين

جازان (صدى):
استنكر مدير تعليم جازان، الدكتور إبراهيم أبو هادي، عدم اهتمام بعض الموظفين، بالمراجعين للإدارات.

وقال أبو هادي: "عزيزي الموظف، رفقا بالمراجعين أصحاب الحاجات، في حين نجد من الموظفين ورؤسائهم من يقدم الخدمة المكتملة للمستفيد ويهتم بتفاصيل طلبه، إلا أن بعض الموظفين إضافة لعدم اهتمامه بالمراجع، ولا بموضوعه، يزوده بالمعلومة الخاطئة التي قد تفوت عليه مصلحة كبيرة أو تضيع عليه فرصة لحياة أفضل".

وتابع: "في ظل ضعف تأهيل الموظف يعتمد الكثير منهم على خبرات زملائهم السابقين، في معرفة الأنظمة، وقد يتم تداول بعض القرارات المغلوطة وتصبح نظاما -في إدارة ما- لمجرد أنه اشتهر بين منسوبيها، علما أنه مخالف للأنظمة"

وأضاف: "مسؤولية كل إدارة أن تعمل على تقييم مستوى الخدمة، وتتابع إغلاق مذكرات البلاغات بجدية كاملة، وهذا ما يقوم به الأغلب؛ وإن كان بشكل صوري، لكن من يخبرنا عن الخدمات السلبية التي تم تنفيذها جهلا أو عمدا وظن المراجع أنها صواب".

واستكمل: "ليس هناك شيء أهم من شعور الموظف والرؤساء بالمسؤلية تجاه المستفيد والاهتمام به وتطويرهم لأنفسهم ومعلوماتهم"، مضيفا: "حالات كثيرة مرت وتمر علينا جميعا؛ سببت كوارث حقيقية في حياة شخص ما: طالب يمنع من دخول أحد الاختبارات المهمة في حياته لمجرد اجتهاد موظف، مراجع في جهة خدمية يتحمل غرامة لسبب غير نظامي، أو شخص يحرم من وظيفة لأن الموظف أخبره أن الشروط لا تنطبق عليه دون أن يطلع على ملفه، وظف مظلوم مقهور يضيع حقه بسبب محسوبيات الزملاء، وآخر تضيع أيامه سدى بمراجعات لمدة أشهر بسبب استهتار موظف لم يكن أمينًا في عمله".

وشدد: "الأمانة تفرض على كل موظف بدون استثناء، أن يكون معوانا للناس، ميسرا ومتفانيا في سبيل إنجاز حاجاتهم والإجابة على استفساراتهم دون خرق للأنظمة ولا تهاون".

جازان
المملكة
التعليم
الموظفون

التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 727
منذ دقيقتين
السابقين فيهم من الخبرة والأخلاص ليس موجود في الموظفين الحاليين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الحكم
هذا نهج اخواني منظم ومدروس
أبو عبد الرحمن ✍️
ليس عندك دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
العدناني
وتقولون ان الاجانب هم سبب غلاء المواشي
أبو عبد الرحمن ✍️
السابقين فيهم من الخبرة والأخلاص ليس موجود في الموظفين الحاليين
د محمد ماجد بخش
إن في الأمر لمندوحة

أخر الأخبار

فيديو.. لحظة تشييع جثمان عبيد العنزي الحارس الشخصي للملك عبدالله
فيديو.. لحظة تشييع جثمان عبيد العنزي الحارس الشخصي للملك عبدالله
منذ 33 دقيقة 1469
فيديو..جاهزية الممرات الرئيسة والجبلية والزراعية المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة
فيديو..جاهزية الممرات الرئيسة والجبلية والزراعية المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة
منذ 56 دقيقة 1367
مدير تعليم جازان ينتقد ضعف تأهيل الموظفين واعتمادهم على ‫خبرات السابقين
مدير تعليم جازان ينتقد ضعف تأهيل الموظفين واعتمادهم على ‫خبرات السابقين
منذ ساعة 1454
التحقيق في ثروة حاكم مصرف لبنان
التحقيق في ثروة حاكم مصرف لبنان
منذ ساعة 1714
صور.. رئيس بلدي الأفلاج يقود شيول لمكافحة حريق بمستودعين أعلاف
صور.. رئيس بلدي الأفلاج يقود شيول لمكافحة حريق بمستودعين أعلاف
منذ ساعة 1630
حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة
حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة
منذ ساعتين 2074
بالفيديو.. النهاري: المقال الصحفي يحتضر ولا دور لهيئة الصحفيين على أرض الواقع
بالفيديو.. النهاري: المقال الصحفي يحتضر ولا دور لهيئة الصحفيين على أرض الواقع
منذ ساعتين 2054
رحاب الحجوري رئيساً لمركز "ابوشجرة" الصحي
رحاب الحجوري رئيساً لمركز "ابوشجرة" الصحي
منذ ساعتين 2004
فيديو.. مشاجرة جماعية بين شباب في جدة
فيديو.. مشاجرة جماعية بين شباب في جدة
منذ ساعتين 10893
فيديو.. الإطاحة بـ 8 أشخاص تورطوا في مشاجرة ودهس عمد بحفر الباطن
فيديو.. الإطاحة بـ 8 أشخاص تورطوا في مشاجرة ودهس عمد بحفر الباطن
منذ ساعتين 2395