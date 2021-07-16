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التحقيق في ثروة حاكم مصرف لبنان

منذ ساعة
1714
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التحقيق في ثروة حاكم مصرف لبنان

بيروت (صدى):
أوضحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، أن قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، كلفوا بالتحقيق في ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، مطلع يوليو.

وكانت النيابة الوطنية المالية، فتحت تحقيقا قضائيا، بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي، بعد شكاوى تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة وأوساطه، كما أنه مطلوب كذلك بتحقيقات في سويسرا، وشكوى في المملكة المتحدة.

وأوضح محاميا مقدمَّي الشكوى "وليام بوردون" و"أميلي لوفيفر"، أنه "سيتمّ الكشف عن آلية نظامية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة".

لبنان
التحقيق
ثروة
رياض سلامة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14861
منذ 58 دقيقة
بزوطة حاكم مصرف لبنان

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أحدث التعليقات

الحكم
هذا نهج اخواني منظم ومدروس
أبو عبد الرحمن ✍️
ليس عندك دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
العدناني
وتقولون ان الاجانب هم سبب غلاء المواشي
أبو عبد الرحمن ✍️
السابقين فيهم من الخبرة والأخلاص ليس موجود في الموظفين الحاليين
د محمد ماجد بخش
إن في الأمر لمندوحة

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