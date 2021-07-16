التحقيق في ثروة حاكم مصرف لبنان

بيروت (صدى):
أوضحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، أن قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، كلفوا بالتحقيق في ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، مطلع يوليو.
وكانت النيابة الوطنية المالية، فتحت تحقيقا قضائيا، بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي، بعد شكاوى تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة وأوساطه، كما أنه مطلوب كذلك بتحقيقات في سويسرا، وشكوى في المملكة المتحدة.
وأوضح محاميا مقدمَّي الشكوى "وليام بوردون" و"أميلي لوفيفر"، أنه "سيتمّ الكشف عن آلية نظامية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة".