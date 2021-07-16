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حضور لافت لجناح الثقافة والفنون بفعالية رؤية وطن بتبوك

منذ 21 ساعة
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حضور لافت لجناح الثقافة والفنون بفعالية رؤية وطن بتبوك

بدر الحارثي (صدى):
تشارك الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة في لجنتي الفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي في مبادرة ( رؤية وطن) والتي تنظمها لجنة المسؤولية الإجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك في مجمع غاليري مول حيث يقدم فناني وفنانات ومصوري ومصورات المنطقة بأعمالهم المتميزة للزوار على مدار اسبوع كامل من خلال معرض الفن التشكيلي ومعرض التصوير الضوئي ومعرض الخط العربي وورشة الرسم المباشر

فيما أشار مشرف لجنة الفن التشكيلي بالجمعية احمد الحربي الي ان هذه المبادرة يشارك بها ٤٠ فنان وفنانة باكثر من ٦٥ عملاً فنياً تمثل نتاج وجهد فني متنوع ومتميز كما يوجد رسم مباشر داخل جناح الجمعية ، بالاضافة الي مشاركة خمسة خطاطين باعمالهم الفنية وخطوطهم المباشرة ، من جانبه اكد مشرف لجنة التصوير الضوئي بالجمعية علي القيسي بان مشاركة المصورين جاءت ب ١٦ لوحة تفنن في اخذها مبدعي التصوير ويتم عرضها بشكل يتناسب مع قيمة العمل الفني .

كما أكد مشرف لجنة الخط العربي سلطان الجماز ان حضور الخط العربي يتزامن مع عام الخط العربي ٢٠٢١ الذي أطلقته وزارة الثقافة هذا وقد حظي جناح جمعية الثقافة والفنون بحضور لافت ومميز من المهتمين والمهتمات بالفن ومجالاته .

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. ليه يابو عمار.. صدق انت محق لأن حتى في المباريات عاريات.
ابو عمار
كفو
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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