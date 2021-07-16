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أمير جازان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

منذ ساعتين
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أمير جازان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جازان (صدى):
تلقى ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، في مركز اللقاح بمقر المركز الحضاري في مدينة جيزان مساء اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ونوّه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ممثلة بجهود منسوبي الصحة الذين قدموا مثالاً مشرفاً خلال هذه الجائحة.

وحث بهذه المناسبة الجميع على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح عبر المراكز التي هيأتها وزارة الصحة وزودتها بالتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر المؤهلة.

 

منطقة جازان
لقاح كورونا
‏ الأمير محمد بن ناصر
مركز اللقاح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14854
منذ ساعة
خايف أقول طلة الأمير حفظه الله حلوة نتسبب له في مشاكل عائلية على قولة وزير الطاقة وفقه الله عندما أمتدحه أحد الصحافيين في مناسبة بترولية

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أحدث التعليقات

برق امصحا
أبو يمن ما يكفيهم أحد..ماسكين سوق العبايات وموظفين بناتنا بفتات....وهذا الشاب ضرب سوقهم كلهم
ابو محمد 😎 ✍️
كفو ، قواه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يسهلها علينا وعلى حجاج بيته العتيق .. اللهم آمين ..
برنس
تافهه بكل مقياس
نجاة محمد
يا شين الحسد و الغيرة خليكم في انديتكم و اتركوا الزعيم و اسدة في حالهم

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