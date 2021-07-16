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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات

منذ 8 ساعات
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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها.

وقال الملك المفدى:"علمنا بنبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك دولتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها.

وقال سمو ولي العهد:"بلغني نبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".

 

 

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. ليه يابو عمار.. صدق انت محق لأن حتى في المباريات عاريات.
ابو عمار
كفو
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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