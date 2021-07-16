نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

هيئة مكة تفعل المحتوى التوعوي عن عشر ذي الحجة

منذ يوم
1105
هيئة مكة تفعل المحتوى التوعوي عن عشر ذي الحجة

عبدالله محسن الغامدي (صدى):
في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة بالمحتوى التوعوي عن عشر ذي الحجة وفضائلها في المتنزهات ومراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة.

ومن الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد محتوى توعوي متضمنا وسائل توعوية عن المواسم الشرعية طوال العام من ذلك عشر من ذي الحجة وما جاء فيها من الآيات الشرعية والأحاديث النبوية وأقوال السلف في فضلها ومكانتها لتفعيلها في جميع الوسائل التوعوية المتوفرة لديها ولدى الجهات الحكومية والأهلية للتعريف بمكانة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأثرها في حياة المسلم.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على تفعيل المحتوى التوعوي في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات وحث الناس على تعظيم هذه الشعيرة المباركة.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهم الله-.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. ليه يابو عمار.. صدق انت محق لأن حتى في المباريات عاريات.
ابو عمار
كفو
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

تفاصيل مقترح ياباني بتقليص عدد أيام العمل إلى 4 أيام
تفاصيل مقترح ياباني بتقليص عدد أيام العمل إلى 4 أيام
منذ 13 دقيقة 1404
بايدن: معلومات فيسبوك المضللة حول اللقاحات تقتل الناس
بايدن: معلومات فيسبوك المضللة حول اللقاحات تقتل الناس
منذ 23 دقيقة 1427
أحد البقالات في الرياض زمن التسعينات الهجرية
أحد البقالات في الرياض زمن التسعينات الهجرية
منذ 30 دقيقة 227
فيديو.. مناشدة مواطن يعاني سمنة مفرطة ووزنه 500 كيلو جرام
فيديو.. مناشدة مواطن يعاني سمنة مفرطة ووزنه 500 كيلو جرام
منذ 38 دقيقة 10023
البكيري: خطوتين الاتحاد بحاجتهما بعد الكفاءة المالية
البكيري: خطوتين الاتحاد بحاجتهما بعد الكفاءة المالية
منذ 50 دقيقة 1297
فيديو.. طبيب يحذر من الذبحة الصدرية "الصامتة" لدى مرضى السكر
فيديو.. طبيب يحذر من الذبحة الصدرية "الصامتة" لدى مرضى السكر
منذ 54 دقيقة 1342
فيديو.. هيا الشعيبي تُدخل السعودية في خلافها مع إلهام الفضالة
فيديو.. هيا الشعيبي تُدخل السعودية في خلافها مع إلهام الفضالة
منذ ساعة 679
كاتب: تجارة الجنس بشبكات التواصل تستدرج القصر لابتزاز أموالهم
كاتب: تجارة الجنس بشبكات التواصل تستدرج القصر لابتزاز أموالهم
منذ ساعة 1334
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1263
فيديو.. لاعبة روسية تخلع ملابسها لتحقيق الوزن المطلوب
فيديو.. لاعبة روسية تخلع ملابسها لتحقيق الوزن المطلوب
منذ ساعة 916