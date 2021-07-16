الزمالك المصري يُصعد أزمته مع فرجاني ساسي إلى الفيفا

القاهرة (صدى):
رفع نادي الزمالك المصري خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تضمن الشكوى من لاعبه التونسي فرجاني ساسي.
وأكد الزمالك أن اللاعب لم يستكمل عقده مع النادي حتى نهاية الموسم في 26 أغسطس المقبل.
وأشار النادي إلى أنه أودع كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حسابه خلال المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة.
وأضاف أنه أخطر اللاعب بضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم، لكن اللاعب غادر للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواعيد الأجندة الدولية، ولم يعد.
ولفت النادي، في الشكوى التي رفعها لـ"فيفا" إلى أنه أرسل عن طريق المحامي الخاص به ما يفيد بأن الموسم قد انتهى بالنسبة له في 30 مايو 2021 بالمخالفة لنصوص التعاقد.