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عضو هيئة كبار العلماء: إخلال المسلم بأنظمة التصريح والإذن بالحج يعد من المحظورات

منذ 4 ساعات
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عضو هيئة كبار العلماء: إخلال المسلم بأنظمة التصريح والإذن بالحج يعد من المحظورات

الرياض (صدى):
أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، أن المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك سواء كان حجاً أو عمره، وإذا دخل النسك لزم اجتناب أمور معينة تسمى بمحظورات الإحرام فيها جزاء وفدية، فإن هذه المحظورات لا يجوز انتهاكها عمداً وعدواناً وإذا فعلها المحرم أو المحرمة فهو آثم شرعاً فعليه الجزاء المعروف والمقرر من النصوص الشرعية في كتاب الله جلا وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وأوضح فضيلته أن مما يتعلق بهذا الزمن على شكل الخصوص يلزم المسلم ويجب عليه أن يراعي الأنظمة والتعليمات في التصريح والإذن بالحج وفي توفير الشروط الصحية، وإذا أخل بها فقد يدخل في محظورات الإحرام.

واختتم عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل البصيلي ــ محاضرته ــ سائلاً الله جلا وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه وأن يعينهم على القيام بشؤون الحرمين وبشؤون المشاعر المقدسة وبهذه الشعائر المباركة، وأن يعينهم على صلاح العباد والبلاد، وأن يرزق الجميع على التعاون على البر والتقوى، مثمناً الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال تنظيمها للبرامج الدعوية في الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ.

يذكر أن ذلك جاء في المحاضرة الخامسة التي أقيمت يوم أمس ضمن البرنامج الدعوي لموسم حج عام 1442هـ "حج بسلام وأمان2" الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة، والتي ألقاها فضيلته من خلال البث المباشر على قناة الوزارة على اليوتيوب.

 

 

الحج
كبار العلماء
المشاعر المقدسة
اليوتيوب
الإحرام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14861
منذ 18 دقيقة
سوق حجاب يا شيخ ما له حل في هيئة كبار العلماء .. المتضررات واجد والظلم شيء محزن
أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 729
منذ دقيقة
ليس عندك دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

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أحدث التعليقات

الحكم
هذا نهج اخواني منظم ومدروس
أبو عبد الرحمن ✍️
ليس عندك دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
العدناني
وتقولون ان الاجانب هم سبب غلاء المواشي
أبو عبد الرحمن ✍️
السابقين فيهم من الخبرة والأخلاص ليس موجود في الموظفين الحاليين
د محمد ماجد بخش
إن في الأمر لمندوحة

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