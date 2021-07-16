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الأرصاد : حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ممتدة لآخر الأسبوع القادم

منذ 31 دقيقة
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الأرصاد : حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ممتدة لآخر الأسبوع القادم

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد تكون تشكيلات من السحب الركامية على المناطق الجنوبية للمملكة، في منطقة نجران وصحراء الربع الخالي، ومنطقة عسير، وجازان.

كما توقع استمرار حالة من عدم الاستقرار خلال هذا اليوم حتى نهاية الأسبوع القادم لتؤثر على منطقة عسير وجازان ونجران، كما ستؤثر يوم غد على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بما فيها الطرق الرابطة ما بين العاصمة وحتى المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون غزيرة يوم غد في منطقة الرياض ووادي الدواسر، كما يشمل ذلك معظم القطاع الجنوبي بالمملكة.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، متوقعا حبات البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى 55 كم / س قد تؤدي إلى عواصف رملية على المناطق المفتوحة.

وشملت توقعات المركز أن تشهد منطقة الباحة ومكة المكرمة حتى يوم الثلاثاء القادم سحب ركامية رعدية، ولا يستبعد أن تتأثر المشاعر المقدسة بسحب ركامية رعدية ورياح هابطة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وأكد أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستستمر حتى نهاية الأسبوع، مرجحا جريان السيول على معظم القطاع الجنوبي من المملكة وأجزاء من منطقة الباحة، والمناطق الجنوبية من منطقة الرياض.

نجران
جدة
الرياض
مكة المكرمة
جازان
عسير
المشاعر المقدسة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130851
منذ 25 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصوا رقبة عبد الطواغيت المجوس النجوس مشركي إيران ..
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وش يستفيدون من المتاجرة بهسموم الخطرة ولا بعد يروجون كم من فتاة وشاب تدمر عقله بسببهم...
4lovex2
جرائم السرقات كثرن عشان الدولة ما تنفذ شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق.
ابو محمد 😎 ✍️
قواهم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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