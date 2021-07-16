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 استشاري جلدية: الملابس المستعملة تنقل الأمراض المعدية والفطريات إذا لم تعقم جيدا "فيديو"

منذ 3 ساعات
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 استشاري جلدية: الملابس المستعملة تنقل الأمراض المعدية والفطريات إذا لم تعقم جيدا "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري الجلدية الدكتور فهد السديري، إن الملابس المستعملة تنقل الكثير من الأمراض إذا لم تعقم جيدا ومنها مرض الجرب الذي يسبب حكة وإحمرار في الجلد بالمناطق التناسلية.

وأشار فهد السديري خلال حواره مع قناة الإخبارية، إلى أن مرض الجرب معدي، لافتا إلى أن الملابس المستعملة قد تنقل القمل والتينيا وغيرها من الأمراض المعدية.

و أوضح أن الملابس الجديدة قد تحتوي على بكتيريا وفطريات، لافتا:" في أمريكا الملابس الداخلية لا ترجع لحماية المستهلكين".

وتابع:"يجب تعقيم الملابس الداخلية وغسلها بمياه ساخنة لدرجة عالية من الحرارة وتعريضها للشمس فترة طويلة للقضاء على الميكروبات".

 

الجرب
الأمراض
الفطريات
الميكروبات
تعقيم
فهد السديري
الملابس المستعملة
التينيا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14854
منذ ساعة
سن تن تن ضمو ..!! بقية الدول لهذا المجال من التنظيم بعد ما يفتح الله عليهم .. !!

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أحدث التعليقات

برق امصحا
أبو يمن ما يكفيهم أحد..ماسكين سوق العبايات وموظفين بناتنا بفتات....وهذا الشاب ضرب سوقهم كلهم
ابو محمد 😎 ✍️
كفو ، قواه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يسهلها علينا وعلى حجاج بيته العتيق .. اللهم آمين ..
برنس
تافهه بكل مقياس
نجاة محمد
يا شين الحسد و الغيرة خليكم في انديتكم و اتركوا الزعيم و اسدة في حالهم

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