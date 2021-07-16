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منسوبو "الكهرباء" يؤدون عملهم بأحد المواقع في جازان رغم العواصف الرملية "فيديو"

منذ 27 دقيقة
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منسوبو "الكهرباء" يؤدون عملهم بأحد المواقع في جازان رغم العواصف الرملية "فيديو"

جازان (صدى):
رصد مقطع فيديو منسوبو الشركة السعودية للكهرباء يؤدون عملهم من خلال صيانة وإصلاح الأعطال بأحد المواقع في جازان رغم العاصفة الترابية التي سيطرت على الأجواء.

ونشرت الشركة السعودية للكهرباء الفيديو الذي علقت عليها؛"الكوادر الوطنية من فنيي السعودية للكهرباء يؤدون واجبهم في التأكد من موثوقية واستمرارية الخدمة المقدمة للمشتركين برغم الظروف الجوية والعواصف الرملية التي تتعرض لها منطقة جازان الآن".

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع رياح سطحية نشطة مصحوبة بتدن في مدى الرؤية، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في هروب والداير والعارضة وفيفا والعيدابي بمنطقة جازان.

 

جازان
الشركة السعودية للكهرباء
العاصفة الترابية
الأجواء
إصلاح الأعطال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130851
منذ 24 دقيقة
قواهم الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصوا رقبة عبد الطواغيت المجوس النجوس مشركي إيران ..
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وش يستفيدون من المتاجرة بهسموم الخطرة ولا بعد يروجون كم من فتاة وشاب تدمر عقله بسببهم...
4lovex2
جرائم السرقات كثرن عشان الدولة ما تنفذ شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق.
ابو محمد 😎 ✍️
قواهم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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