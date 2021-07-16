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بالفيديو .. مجهولون يحطمون معرض شاب لبيع العبايات بالرياض

منذ 58 دقيقة
7237
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بالفيديو .. مجهولون يحطمون معرض شاب لبيع العبايات بالرياض

الرياض (صدى):
تفاجئ شاب يدعى "يوسف" بقيام مجهولون بتحطيم المعرض الذي خصصه لبيع العبايات، وذلك بعد أيام من إشادة الأميرة البندري آل سعود به.

وقال الشاب إنه لأول مرة يشارك في حدث مخصص لتسويق المنتجات لكنه تفاجئ بأنه تم تحطيم معرضه، مبديًا استيائه مما حدث، مؤكدًا أن من يقدم على هذا الفعل هو من أعداء النجاح.

وكان "صدى" قد رصد قبل أيام مقطع فيديو للأميرة البندري آل سعود وهي تتجول في معرض العبايات الذي صممه الشاب "يوسف" في الرياض بطريقة معاصرة.

وأبدت الأميرة البندري آل سعود إعجابها بفكرة الشاب وتصاميمه التي انفرد بها والتي تميزت بالأناقة، وعلقت قائلة " أنت انفردت صح ".

أقرأ أيضــا:

الأميرة البندري تفاجيء شاب صاحب معرض عبايات وتعلق: " أنت انفردت صح "

 

معرض
عبايات
منتجات
تسويق
مجهولين

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7087
منذ 43 دقيقة
لاتيأس ابدأ من جديد.
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3785
منذ 36 دقيقة
اتوقع من خلال المقطعين عرفت من هو اللي حطم العرض حقه😏
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130851
منذ 28 دقيقة
سيأتون به لو هو في جحر عقرب .. بإذن الله ..

.. قالوا // راع البوق مايرقى فوق ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصوا رقبة عبد الطواغيت المجوس النجوس مشركي إيران ..
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وش يستفيدون من المتاجرة بهسموم الخطرة ولا بعد يروجون كم من فتاة وشاب تدمر عقله بسببهم...
4lovex2
جرائم السرقات كثرن عشان الدولة ما تنفذ شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق.
ابو محمد 😎 ✍️
قواهم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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