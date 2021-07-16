نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

 قاتل هشام الهاشمي يعترف بعد القبض عليه: أطلقت 5 رصاصات من مسدسي الحكومي "فيديو"

منذ 15 دقيقة
1226
 قاتل هشام الهاشمي يعترف بعد القبض عليه: أطلقت 5 رصاصات من مسدسي الحكومي "فيديو"

بغداد (صدى):
وثق مقطع فيديو، اعترافات قاتل الناشط هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه من قبل السلطات العراقية اليوم الجمعة، وفقا لقناة "العربية".

واعترف قاتل الهاشمي في تسجيل صوتي تم بثه، الواقعة القتل، موضحا أنه أطلق أربع إلى خمس رصاصات على هشام الهاشمي من مسدسي الحكومي.

حيث تجمّع قتلة الهاشمي في منطقة البوعيثة في بغداد، وذهبوا بدراجتين ناريتين وسيارة لتنفيذ عملية اغتيال الهاشمي.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن القبض على قتلة الكاتب والمحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي الذي اغتيل في يوليو 2020.

تسجيل صوتي
رصاص
السلطات العراقية
هشام الهاشمي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

أخر الأخبار

بالفيديو .. مجهولون يحطمون معرض شاب لبيع العبايات بالرياض
بالفيديو .. مجهولون يحطمون معرض شاب لبيع العبايات بالرياض
منذ 3 دقائق 1098
وفاة لاعبة كمال أجسام بسبب خطأ طبي أثناء التخدير 
وفاة لاعبة كمال أجسام بسبب خطأ طبي أثناء التخدير 
منذ 7 دقائق 117
بالفيديو .. مستشارة نفسية : جلد الذات قد يؤدي إلى أمراض نفسية
بالفيديو .. مستشارة نفسية : جلد الذات قد يؤدي إلى أمراض نفسية
منذ 11 دقيقة 1157
 قاتل هشام الهاشمي يعترف بعد القبض عليه: أطلقت 5 رصاصات من مسدسي الحكومي "فيديو"
 قاتل هشام الهاشمي يعترف بعد القبض عليه: أطلقت 5 رصاصات من مسدسي الحكومي "فيديو"
منذ 15 دقيقة 1226
بالفيديو.. فايز بن جريس: 80% من المشاهد الخطرة أنا عملتها في "رشاش"
بالفيديو.. فايز بن جريس: 80% من المشاهد الخطرة أنا عملتها في "رشاش"
منذ 43 دقيقة 508
بالفيديو .. مضاربة جماعية في حفر الباطن
بالفيديو .. مضاربة جماعية في حفر الباطن
منذ 52 دقيقة 10437
مشجع ياباني يحمل شعار الهلال أثناء استقباله الأخضر الأولمبي ويلتقط صورة مع الفرج والحمدان
مشجع ياباني يحمل شعار الهلال أثناء استقباله الأخضر الأولمبي ويلتقط صورة مع الفرج والحمدان
منذ ساعة 1396
مقهى بالرياض يعيد زبائنه لعيش حقبة السبعينات "فيديو"
مقهى بالرياض يعيد زبائنه لعيش حقبة السبعينات "فيديو"
منذ ساعة 1970
مالك معرض سيارات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار المركبات في المملكة "فيديو"
مالك معرض سيارات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار المركبات في المملكة "فيديو"
منذ ساعة 1898
بالفيديو.. مجلس الصحة الخليجي: لا نتوقع اعتماد جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذا العام
بالفيديو.. مجلس الصحة الخليجي: لا نتوقع اعتماد جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذا العام
منذ ساعة 1524