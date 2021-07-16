 قاتل هشام الهاشمي يعترف بعد القبض عليه: أطلقت 5 رصاصات من مسدسي الحكومي "فيديو"

بغداد (صدى):
وثق مقطع فيديو، اعترافات قاتل الناشط هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه من قبل السلطات العراقية اليوم الجمعة، وفقا لقناة "العربية".
واعترف قاتل الهاشمي في تسجيل صوتي تم بثه، الواقعة القتل، موضحا أنه أطلق أربع إلى خمس رصاصات على هشام الهاشمي من مسدسي الحكومي.
حيث تجمّع قتلة الهاشمي في منطقة البوعيثة في بغداد، وذهبوا بدراجتين ناريتين وسيارة لتنفيذ عملية اغتيال الهاشمي.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن القبض على قتلة الكاتب والمحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي الذي اغتيل في يوليو 2020.