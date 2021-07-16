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مقهى بالرياض يعيد زبائنه لعيش حقبة السبعينات "فيديو"

منذ ساعة
1968
3
مقهى بالرياض يعيد زبائنه لعيش حقبة السبعينات "فيديو"

الرياض (صدى):
أعاد مقهى زبائنه لعيش حقبة السبعينات بكافة تفاصيلها في الرياض، حيث تشاهد الماضي في هذا المقهى على هيئة متحف.

واكتست جدران مقهى السبعينات في وسط الرياض من الداخل بصور ولوحات وأغلفة، إضافة إلى انتشار مجموعة من الأجهزة والمتعلقات القديمة.

وقال صاحب المقهى ناصر العمران، خلال حواره ببرنامج "في أسبوع"، إن فكرة تأسيس المقهى استوحاها من أشياء من فترة الرياض القديمة أي حقبة ما بعد بيوت الطين.

وأوضح:"هو متحف وفي نفس الوقت مقهى"، لافتا:" أول ما يدخل ناس كبار بالسن يبتسموا وهذه الابتسامة تدل على إنهم رجعوا  للماضي".

الرياض
لوحات
مقهى
كبار السن
الابتسامة
ناصر العمران

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130845
منذ 30 دقيقة
ياهوه ،،،،، ايش هاالصور المخيسه ............!!!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130845
منذ 25 دقيقة
ياهوه .... ايش هاالصور المخيسه ، هل كانت فعلاً باالمقاهي ...!!!!؟

.. يا للعاااااااار ...مابقى الا صورة ابو لهب يامسيلة الكذاب...
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130845
منذ 22 دقيقة
ياهوه .... ايش هاالصور المخيسه ، هل كانت فعلاً باالمقاهي ...!!!!؟

.. يا للعاااااااار ...مابقى الا صورة ابو لهب يامسيلة الكذاب...

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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