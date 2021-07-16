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مشجع ياباني يحمل شعار الهلال أثناء استقباله الأخضر الأولمبي ويلتقط صورة مع الفرج والحمدان

منذ 29 دقيقة
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مشجع ياباني يحمل شعار الهلال أثناء استقباله الأخضر الأولمبي ويلتقط صورة مع الفرج والحمدان

طلال الغامدي (صدى):
استقبل مشجع ياباني لاعبي نادي الهلال والأخضر الأولمبي لحظة وصولهم إلى طوكيو، مما أثار إعجاب الهلاليين.

وظهر المشجع الياباني في الصورة التي نشرها الإعلامي الرياضي فهد الروقي، يحمل شعار الهلال، كما طلب التصوير مع اللاعبين سلمان الفرج وعبدالله الحمدان.

وعلق فهد الروقي على صورة المشجع الياباني، قائلا:"نادي وله عشّاق في كل دولة، مشجع ياباني يذهب لاستقبال المنتخب الأولمبي لحظة وصوله لليابان حاملا شعار الهلال وطالبا التصوير مع لاعبيه".

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر الأولمبي بمنتخب ساحل العاج في 22 يوليو، قبل انطلاق حفل الافتتاح بيوم واحد، ثم يواجه ألمانيا في 25 يوليو، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة البرازيل في 28 يوليو.

 

 

الهلال
اليابان
فهد الروقي
سلمان الفرج
طوكيو
وعبدالله الحمدان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130837
منذ 15 دقيقة
والنعم باالهلال والياباني اللي يشجعه ..

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
العلم
وكلاء السيارات ذابحهم الطمع والجشع حتى الواحد مش قادر يشتري سيارة بسببهم حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله ان فيه غلا في كل شي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
والنعم باالهلال والياباني اللي يشجعه ..

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