مشجع ياباني يحمل شعار الهلال أثناء استقباله الأخضر الأولمبي ويلتقط صورة مع الفرج والحمدان

طلال الغامدي (صدى):
استقبل مشجع ياباني لاعبي نادي الهلال والأخضر الأولمبي لحظة وصولهم إلى طوكيو، مما أثار إعجاب الهلاليين.
وظهر المشجع الياباني في الصورة التي نشرها الإعلامي الرياضي فهد الروقي، يحمل شعار الهلال، كما طلب التصوير مع اللاعبين سلمان الفرج وعبدالله الحمدان.
وعلق فهد الروقي على صورة المشجع الياباني، قائلا:"نادي وله عشّاق في كل دولة، مشجع ياباني يذهب لاستقبال المنتخب الأولمبي لحظة وصوله لليابان حاملا شعار الهلال وطالبا التصوير مع لاعبيه".
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر الأولمبي بمنتخب ساحل العاج في 22 يوليو، قبل انطلاق حفل الافتتاح بيوم واحد، ثم يواجه ألمانيا في 25 يوليو، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة البرازيل في 28 يوليو.