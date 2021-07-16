صلاح عبدالله يتهكم على حلا شيحة:" لو كان يا بنتي بدون هري وهرتلة"

القاهرة (صدى):
تهكم الفنان المصري صلاح عبدالله، من حلا شيحة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن تبرئها من مشاهدها الرومانسية بكليب "بحبك"، لفيلم "مش أنا".
وقال صلاح عبدالله:"خاطر على غفلة، جلا جلا، حلا حلا، دا كان ممكن يكون هلا هلا، لو كان يا بنتي بدون هري وهرتلة وبلبلة".
وكانت حلا شيحة وجهت رسالة قوية للفنان تامر حسني، بعد نشر كليب من فيلم "مش أنا"، حيث أعلنت توبتها وندمها على تصوير الفيلم، قائلة:"أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة، خصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه"