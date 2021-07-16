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صلاح عبدالله يتهكم على حلا شيحة:" لو كان يا بنتي بدون هري وهرتلة"

منذ ساعة
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صلاح عبدالله يتهكم على حلا شيحة:" لو كان يا بنتي بدون هري وهرتلة"

القاهرة (صدى):
تهكم الفنان المصري صلاح عبدالله، من حلا شيحة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن تبرئها من مشاهدها الرومانسية بكليب "بحبك"، لفيلم "مش أنا".

وقال صلاح عبدالله:"خاطر على غفلة، جلا جلا، حلا حلا، دا كان ممكن يكون هلا هلا، لو كان يا بنتي بدون هري وهرتلة وبلبلة".

وكانت حلا شيحة وجهت رسالة قوية للفنان تامر حسني، بعد نشر كليب من فيلم "مش أنا"، حيث أعلنت توبتها وندمها على تصوير الفيلم، قائلة:"أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة، خصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه"

 

تامر حسني
حلا شيحة
فيلم مش أنا
صلاح عبدالله

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14845
منذ 52 دقيقة
مشهد كان زمان واليوم في وجداني مالهوش مكان..

لو ردت المبالغ اللي تقاضتها كان ممكن تحل الموضوع ودياً
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130837
منذ 19 دقيقة
ماندري ويش موضوعهم ولا نبي نعرف ..

.. الأكيد انه عفن في عفن والمثل قال // ابعد عن العفن لا يعفنك ..

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
العلم
وكلاء السيارات ذابحهم الطمع والجشع حتى الواحد مش قادر يشتري سيارة بسببهم حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله ان فيه غلا في كل شي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
والنعم باالهلال والياباني اللي يشجعه ..

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