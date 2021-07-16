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بالفيديو .. المحمدي: لدينا مواهب مميزة وأتوقع مستقبل أفضل لـ"المرمش"

منذ 3 ساعات
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بالفيديو .. المحمدي: لدينا مواهب مميزة وأتوقع مستقبل أفضل لـ"المرمش"

طلال الغامدي (صدى):
قال المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب، صالح المحمدي، إن المملكة تمتلك مواهب كروية مميزة، مشيدًا بالاهتمام والدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة للقطاع الكروي.

وأكد أن هذا الاهتمام سيؤدي إلى اكتشاف المواهب وصقلها، موضحا أسماء لاعبين سيكون لهم مستقبلا كبيرا في الكرة السعودية، ومنهم الحارس أسامة المرمش، واللاعب محمد سليمان، ومصعب الجوير، ولاعبين آخرين.

ونصح هؤلاء اللاعبين بالمحافظة على أنفسهم من حيث التغذية والتمارين والنوم، بجانب تطوير مهاراتهم، متمنيًا أن يكونوا على قدر المسؤولية خلال مشورهم في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، وذلك بحسب ما ذكره بقناة MBC.

ولفت إلى أن تدريب اللاعبين الصغار أصعب من الكبار، لأن تدريبهم يحتاج لمجهود وتركيز أكبر، مضيفا أن الضغوط موجودة سواء كان مدرب لمنتخب أو لأندية، لأن المدرب يكون مطالب بتحقيق البطولات.

ونصح المدربين في المملكة بأن يحاولوا إثبات أنفسهم بما يخدم ويشرف الوطن، مشددًا على ضرورة أن يهتموا بتدريب وتحفيز اللاعبين السعوديين.

السعودية
الشباب
المملكة
محمد سليمان
أسامة المرمش

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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