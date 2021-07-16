نائب رئيس لجنة السيارات يوضح سر ارتفاع أسعار المركبات في المملكة عن دول الخليج "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث نائب رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية، يوسف الناصر، عن سر ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي بالمملكة.
وقال يوسف الناصر خلال مداخلة بقناة الإخبارية، إن ارتفاع أسعار السيارات يعتبر طبيعيا لأن تكلفتها أعلى زيادة عند إضافة ضريبة بنسبة 15%.
وأوضح أنه يوجد فروقات بين أسعار المركبات بالمملكة ودول الخليج تصل إلى 10%، لافتا أن سبب استيراد بعض الأشخاص السيارات من الخارج يرجع إلى البحث عن السعر ومستوى نظافة المركبات وجودتها في بعض الدول المجاورة.
وتابع أن الوكلاء هم سبب ارتفاع أسعار السيارات بسبب طرحهم مجال للمنافسة أكثر في الأسواق الخارجية للبيع بهامش ربح بسيط.