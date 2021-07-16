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نائب رئيس لجنة السيارات يوضح سر ارتفاع أسعار المركبات في المملكة عن دول الخليج "فيديو"

منذ 3 ساعات
2020
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نائب رئيس لجنة السيارات يوضح سر ارتفاع أسعار المركبات في المملكة عن دول الخليج "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث نائب رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية، يوسف الناصر، عن سر ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي بالمملكة.

وقال يوسف الناصر خلال مداخلة بقناة الإخبارية، إن ارتفاع أسعار السيارات يعتبر طبيعيا لأن تكلفتها أعلى زيادة عند إضافة ضريبة بنسبة 15%.

وأوضح أنه يوجد فروقات بين أسعار المركبات بالمملكة ودول الخليج تصل إلى 10%، لافتا أن سبب استيراد بعض الأشخاص السيارات من الخارج يرجع إلى البحث عن السعر ومستوى نظافة المركبات وجودتها في بعض الدول المجاورة.

وتابع أن الوكلاء هم سبب ارتفاع أسعار السيارات بسبب طرحهم مجال للمنافسة أكثر في الأسواق الخارجية للبيع بهامش ربح بسيط.

 

المملكة
الغرفة التجارية
ارتفاع أسعار
لجنة السيارات
السوق المحلي
يوسف الناصر

التعليقات

**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5474
منذ ساعة
الا جشع واستغلال من تجار السيارات ...
والمباهاة الفارغة من بعض المشترين .
جربوا المقاطعة والاستمرار على سيارتك دون تغييرها .
اهذريبك
اهذريبك عدد التعليقات : 2
منذ 44 دقيقة
جت على السيارات .التجار بالسعوديه جشعين يتحججون بالضريبه وهم من قبل الضريبه جالدينا ويحاربون كل مستخدم يرغب ان يشتري سيارته من خارج البلد .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
العلم
وكلاء السيارات ذابحهم الطمع والجشع حتى الواحد مش قادر يشتري سيارة بسببهم حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله ان فيه غلا في كل شي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
والنعم باالهلال والياباني اللي يشجعه ..

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