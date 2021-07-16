السعودية وإيطاليا تقدمان ملفا مشتركا لتنظيم كأس العالم 2030

ماجد محمد (صدى):
تقدمت السعودية وإيطاليا بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030، حيث أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يشجع ملفات التنظيم المشتركة لاستضافة كأس العالم للتقليل من العبء المالي لاستضافة الحدث العالمي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا بداية من نسخة 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بحسب صحيفة "ذا أتلتيك".
وكانت ذكرت تقارير صحفية أن السعودية تخطط لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030، موضحة أن السعوديين استعانوا بشركة استشارية أمريكية لوضع استراتيجية لتقديم عرضها لاستضافة البطولة، مع دولة في قارة أخرى ربما تكون في أوروبا.