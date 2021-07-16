"الأحمري": بحث المستهلكين عن البدائل يمثل قوة رادعة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث مدير العلاقات العامة بجمعية المستهلك محمد الأحمري، عن ارتفاع أسعار المنتجات بمناسبة عيد الأضحى.
وقال محمد الأحمري خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"يجب على المستهلك التوقف فورا عن الشراء وتقديم بلاغ لدى الجهة المختصة الممثلة في وزارة التجارة عند ملاحظة مبالغة في أسعار المنتجات أو عروض مضللة عبر تخفيضات غير رسمية أو تلاعب بالمنتجات ".
وحول ارتفاع أسعار المواشي بالتزامن مع مناسبة عيد الأضحى، أوضح:" يجب على المستهلكين البحث عن بدائل عند ارتفاع سعر منتج معين أو تقليل حجمه فهذه خطوات مهمة".
وأشار:"تكاتف المستهلكين عبر البحث عن البدائل وإبلاغ الجهات المختصة يمثل قوة رادعة للحد من ممارسات التجار برفع الأسعار خلال أيام العيد".