بالفيديو .. كلمات تاريخية للملك فهد إلى حجاج بيت الله الحرام

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو كلمة الملك فهد بن عبدالعزيز كلمة إلى ضيوف الحرمين الشريفين في إحدى مواسم الحج، حيث أكد أن المملكة تسعد بما تستطيع أن تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وقال في كلمته :"نسعد إن هذه البلاد حكومة وشعباً بما تستطيع أن تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام على ما وُجد من جميع الأسباب التي تجعل الحاج في هذه الأماكن المقدسة يتمكن من أن يمارس ما أوجب الله عليه أن يؤديه، في مثل هذه المناسبات التي فرضها رب العزة والجلال، على كل مسلم".
وتابع :" أعتقد أن أي منصف يلمس بنفسه ما قدمته هذه الدولة من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وليس هذا شيئاً نفتخر به ولكني أعتبره من أفضل الواجبات التي أوجبها رب العزة والجلال على من ولاه الله أمر هذه البلاد، رئيساً وحكومة وشعباً".
وقدم التهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكمهم، وما تبقى منها، وأن يكون ذلك في نطاق ما أتوا إليه، وأن يغفر ذنوبهم جميعا.