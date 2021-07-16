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ضبط 103 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في الرياض

منذ ساعة
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ضبط 103 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في الرياض

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (103) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

الرياض
الشرطة
كورونا
الحجر الصحي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130833
منذ 59 دقيقة
مقاريد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130833
منذ 58 دقيقة
الله يعينهم على الغرامه ..

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أحدث التعليقات

خالد
يجب محاسبة مكاتب الاستقدام اللي تجيب ناس مرضى نفسيين او مجرمين خريجين سجون .
ابو محمد 😎 ✍️
ليييييييييييه ...هو الشماغ كان ضايع...!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها تقويه في التعبير والإملاء ..
كجمغلو
كلاب شوارع سرسرية لاعبه فيهم المخدرات واللواط ولا هم برجال .. لكن بيجيبوهم سحب من خشوهم ويا ليت قطع ايديهم ورميها للكلاب
ابو محمد 😎 ✍️
لا قانون يحكمهم ، صاحب السلاح يذبح اللي مامعه سلاح ..

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