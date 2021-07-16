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محاولة فاشلة للهروب من الشرطة
منذ 5 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130833
منذ 53 دقيقة
مقرود ولا هوبخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130833
منذ 51 دقيقة
تضاعفت عليه الماخوذ ..
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أحدث التعليقات
خالد
يجب محاسبة مكاتب الاستقدام اللي تجيب ناس مرضى نفسيين او مجرمين خريجين سجون .
ابو محمد 😎 ✍️
ليييييييييييه ...هو الشماغ كان ضايع...!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها تقويه في التعبير والإملاء ..
كجمغلو
كلاب شوارع سرسرية لاعبه فيهم المخدرات واللواط ولا هم برجال .. لكن بيجيبوهم سحب من خشوهم ويا ليت قطع ايديهم ورميها للكلاب
ابو محمد 😎 ✍️
لا قانون يحكمهم ، صاحب السلاح يذبح اللي مامعه سلاح ..
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