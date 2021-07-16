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شرطي ينقذ شاب من موت محقق

منذ 6 ساعات
1147
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130839
منذ 4 ساعات
سبحان الله .. ما اراد الله هلاكه لحظتها ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130839
منذ 4 ساعات
سبحان الله ..

.... ما اراد الله هلاكه لحظتها ...

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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