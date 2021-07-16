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التعاون : تاوامبا معنا ولا صحة لمفاوضات الاتحاد

منذ 5 ساعات
1513
التعاون : تاوامبا معنا ولا صحة لمفاوضات الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
نفى نادي التعاون صحة ما تردد بشأن اقتراب رحيل لاعبها الكاميروني لياندر تاوامبا إلى نادي الاتحاد.

وأكدت مصادر مقربة من النادي أن الاتحاد لم يفتح قنوات الاتصال سواء من قريب أومن بعيد من أجل ضم اللاعب الكاميروني لصفوفه.

وأضافت أن التعاون لن يفرط في لاعبه باعتباره عنصرًا اساسيا في الفريق، فضلا عن أن الأخير مرتبط أيضا بعقد يمتد حتى 2024م، لذلك فلن يستطيع التوقيع لأي نادي دون مواقفة التعاون.

يذكر أن أخبار ترددت بشأن اقتراب اللاعب من نادي الاتحاد، بعدما قام اللاعب بإلغاء متابعته لحساب ناديه على إنسغرام، وقيامه بمتابعة نادي الاتحاد، لكن اللاعب نفى صحة ذلك، مؤكدًا أنه لم يقصد إلغاء متابعته لناديه.

الاتحاد
التعاون
نادي الاتحاد
نادي التعاون
لياندر تاوامبا

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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