الأحوال المدنية تنفي فرض غرامة مالية عند التأخر في استلام بطاقة الهوية

الرياض (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن حقيقة فرض غرامة مالية عند التأخر في استلام بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين.
وقالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا يتم فرض غرامة مالية عند التأخر في استلام بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين، بعد إبلاغهم بجاهزيتها للاستلام بعد تجديدها.
وأشارت إلى أن الغرامة تطبق عند انتهاء تاريخ صلاحية الهوية الوطنية، حيث يتم إحتساب 100 ريال من تاريخ انتهائها، مبينة أنه يمكن تجديدها قبل انتهائها بـ180 يوماً.
وأوضحت أنه لا توجد غرامة على الشخص المستفيد في حال تغيير اسمه وتوجهه لتجديد بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، بحسب الزميلة "عكاظ".
وعن إصدار "بدل فاقد" لبطاقة الهوية الوطنية بعد فقدانها، لفتت إلى أنه في حالة فقدانها للمرة الأولى يتم إصدار بدل فاقد دون فرض غرامة، بينما عند فقدانها للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها 100 ريال.