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بالفيديو.. أول ظهور لطليقة شهاب جوهر بعد ارتباط طليقها بإلهام الفضالة

منذ ساعة
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بالفيديو.. أول ظهور لطليقة شهاب جوهر بعد ارتباط طليقها بإلهام الفضالة

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت زينب الموسوي طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر السابقة في مقطع فيديو بعد ارتباط طليقها بمواطنته الفنانة إلهام الفضالة، مؤكدة أنها بخير

وقالت الموسوي خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص في سناب شات أنها بخير وعلى ما يرام وفي طريقها للاحتفال بحفل تخريج ابنتها، وظهرت طليقة جوهر بحجاب أبيض وفستان طويل أثناء قيادتها السيارة.

وأضافت زينب الموسوي: "شكرا من كل قلبي طبعا أنا أول مرة أطلع كذا بالسناب، حابة إني اشكركم خلال أقل من 48 ساعة نص مليون متابع، واليوم أنا طلعت بقلكم ما فيني شي ما فيني الا العافية، مو طالعة أتكلم مو شخصيتي وعيب أصلا علي أقول أي شي".

وتابعت: "أنا طالعة مع نرجس بنتي حق حفل تخرجها وتفوقها، ومثل ما شفتوني بالصورة الي انتشرت لي وأنا بحفل تخرجي وناجحة ومتفوقة امتياز مع مرتبة الشرف اليوم رايحة أحتفل مع بنتي بتخرجها".

وآثار الفيديو إعجاب المتابعون وتمنوا لها التوفيق، وأن تبدأ حياة جديدة وسعيدة بنجاح وتفاؤل، كما أثنوا على أخلاقها ونبلها بعدم ذكر مشكلتها أو شكوى زوجها للمتابعين في وسائل التواصل كما هي عادة المشاهير.

إلهام الفضالة
شهاب حوهر
زينب الموسوي

التعليقات

العلم
العلم عدد التعليقات : 32
منذ 38 دقيقة
زينب الموسوي أذناب شيعة إيران هالشيعة أنتشروا أنتشار في كل المجالات الله يكفينا شرهم هم ومن على شاكلتهم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51534
منذ 32 دقيقة
طيب مبروك
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130807
منذ 26 دقيقة
المياعه والملاغه والمصاخه اهلها مايخلونها ابد ..

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أحدث التعليقات

سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه

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