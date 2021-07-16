بالفيديو.. أول ظهور لطليقة شهاب جوهر بعد ارتباط طليقها بإلهام الفضالة

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت زينب الموسوي طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر السابقة في مقطع فيديو بعد ارتباط طليقها بمواطنته الفنانة إلهام الفضالة، مؤكدة أنها بخير
وقالت الموسوي خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص في سناب شات أنها بخير وعلى ما يرام وفي طريقها للاحتفال بحفل تخريج ابنتها، وظهرت طليقة جوهر بحجاب أبيض وفستان طويل أثناء قيادتها السيارة.
وأضافت زينب الموسوي: "شكرا من كل قلبي طبعا أنا أول مرة أطلع كذا بالسناب، حابة إني اشكركم خلال أقل من 48 ساعة نص مليون متابع، واليوم أنا طلعت بقلكم ما فيني شي ما فيني الا العافية، مو طالعة أتكلم مو شخصيتي وعيب أصلا علي أقول أي شي".
وتابعت: "أنا طالعة مع نرجس بنتي حق حفل تخرجها وتفوقها، ومثل ما شفتوني بالصورة الي انتشرت لي وأنا بحفل تخرجي وناجحة ومتفوقة امتياز مع مرتبة الشرف اليوم رايحة أحتفل مع بنتي بتخرجها".
وآثار الفيديو إعجاب المتابعون وتمنوا لها التوفيق، وأن تبدأ حياة جديدة وسعيدة بنجاح وتفاؤل، كما أثنوا على أخلاقها ونبلها بعدم ذكر مشكلتها أو شكوى زوجها للمتابعين في وسائل التواصل كما هي عادة المشاهير.