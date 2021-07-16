حجازي يحدد موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
كشف أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد والمنتخب المصري، عن موقفه من الاستمرار مع الفريق، بعد نهاية فترة إعارته من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.
وقال حجازي خلال تصريحات تلفزيونية إن هناك علاقة قوية ومميزة تربطه بنادي الاتحاد ومسؤوليه، مشيرًا إلى أن رغبته هي الاستمرار مع الاتحاد.
وأضاف حجازي: "انتقلت إلى الاتحاد بشكل نهائي، بعدما فعل مسؤولي العميد بند الشراء الإجباري، وأنا الآن أمتلك عقدًا مع النمور لمدة عامين قادمين".
وتابع: "مسؤولو الاتحاد يتعاملون معي باحترام كبير، وهناك تفاهم بيننا، واستشاروني عن رأيي في الانضمام لمنتخب مصر الأولمبي، ووافقت على الفور".