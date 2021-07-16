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الجوازات تعلن عن 9 دول يحظر على المقمين دخولهم قبل وصولهم إلى المملكة

منذ 6 ساعات
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الجوازات تعلن عن 9 دول يحظر على المقمين دخولهم قبل وصولهم إلى المملكة

الرياض (صدى):
قالت المديرية العامة للجوازات أنه يشترط لتمكين المقيمين من دخول المملكة، عدم مرورهم خلال آخر 14 يوماً بواحدة من 9 دول.

وأوضحت الجوازات أن الدول التسع هي: الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، وهذه الدول ضمن 20 دولة كان قد تقرر في مطلع فبراير الماضي تعليق السماح بدخول المملكة -لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم- مؤقتاً للقادمين منها.

وقد تقرر 29 مايو الماضي السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة من تلك الدول الـ20، هي: الإمارات، ألمانيا، أمريكا، إيرلندا، إيطاليا، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد، سويسرا، فرنسا، اليابان.

المملكة
الجوازات
المقيمين
الدبلوماسيين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130837
منذ 5 ساعات
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130837
منذ 5 ساعات
خير ان شاء الله ..

.. ربنا يجيب العواقب سليمه ..

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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