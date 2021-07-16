مواصفات وأسعار شيفروليه تراكس موديل 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شيفروليه عن مواصفات وأسعار سيارة تراكس موديل 2021 ، مبينة أن السيارة تستطيع أن تثبت جدارتها داخل السوق السعودي
تحتوي تراكس على محرك رباعي الأسطوانات بسعة سعة 1.8 لتر ينتج 140 حصان، يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال 10.6 ثانية، و تصل سرعتها القصوى 180 كم / س، وتزود السيارة بكاميرا للرؤية الخلفية و تشمل ميزات المساعدة الاختيارية للسائق التحذير من الاصطدام الأمامي ، والتحذير من مغادرة الحارة .
وتزود سيارة شيفروليه تراكس بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة برسومات واضحة وبنية، كما تتضمن أيضا أبل كاربلاي وأندر ويد أوتو مع نقطة اتصال واي فاي، و بها راديو ستالايت وبدء التشغيل عن بعد ودخول بدون مفتاح وفتحة سقف وستريو Bose مع سبع مكبرات صوتي.
وتتراوح أسعار شيفروليه تراكس 2021 الفئة الأولى LT FWD بسعر80 ألف ريال، والفئة الثانية PREMIER AWD بسعر 96 ألف ريال