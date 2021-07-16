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عدم ممارسة الرياضة من أسباب الإصابة بالإمساك

منذ 6 ساعات
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عدم ممارسة الرياضة من أسباب الإصابة بالإمساك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن الأسباب الشائعة للإمساك، وأبرزها نظام غذائي منخفض الألياف، وخاصة الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم أو الحليب أو الجبن، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة.

كما أن تناول بعض الأدوية ، مثل مضادات الحموضة عالية الكالسيوم ومسكنات الألم، قد يؤدي إلى الإمساك، والمشاكل الطبية الكامنة، فيما يلي بعض المشاكل الطبية الأساسية التي يمكن أن تسبب الإمساك، وأمراض معينة ، مثل السكتة الدماغية ومرض باركنسون والسكري.

ونصح الأطباء بشرب 2 لتر من السوائل غير المحلاة منزوعة الكافيين ، مثل الماء ، لترطيب الجسم، وتقليل تناول المشروبات الكحولية والكافيين التي تسبب الجفاف.

ويجب إضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي ، مثل الفواكه والخضروات النيئة أو الحبوب الكاملة أو الفاصوليا أو البرقوق أو حبوب النخالة يجب أن يتراوح تناولك اليومي من الألياف بين 20 و 35 جرامًا.

الكالسيوم
الإمساك
مضادات الحموضة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130839
منذ 5 ساعات
معلومات طيبه ..

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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