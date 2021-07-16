عدم ممارسة الرياضة من أسباب الإصابة بالإمساك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن الأسباب الشائعة للإمساك، وأبرزها نظام غذائي منخفض الألياف، وخاصة الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم أو الحليب أو الجبن، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة.
كما أن تناول بعض الأدوية ، مثل مضادات الحموضة عالية الكالسيوم ومسكنات الألم، قد يؤدي إلى الإمساك، والمشاكل الطبية الكامنة، فيما يلي بعض المشاكل الطبية الأساسية التي يمكن أن تسبب الإمساك، وأمراض معينة ، مثل السكتة الدماغية ومرض باركنسون والسكري.
ونصح الأطباء بشرب 2 لتر من السوائل غير المحلاة منزوعة الكافيين ، مثل الماء ، لترطيب الجسم، وتقليل تناول المشروبات الكحولية والكافيين التي تسبب الجفاف.
ويجب إضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي ، مثل الفواكه والخضروات النيئة أو الحبوب الكاملة أو الفاصوليا أو البرقوق أو حبوب النخالة يجب أن يتراوح تناولك اليومي من الألياف بين 20 و 35 جرامًا.