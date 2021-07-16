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بالفيديو.. مسجد "الشجرة" يجسد صورة لمعجزة نبوية في ‎مكة المكرمة

منذ ساعتين
1975
3
بالفيديو.. مسجد "الشجرة" يجسد صورة لمعجزة نبوية في ‎مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
يقع مسجد الشجرة عند سفح جبل مقابل الحجون بمكة المكرمة ، وقد شهد معجزة نبوية خالدة .

وتعود تسمية مسجد الشجرة بهذا الاسم إلى المكان الذي شهد قصة أن شجرة في ذات الموقع قدمت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسلمت عليه.

وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالحجون فرد عليه المشركون فقال: اللهم أرني آية اليوم لا أبالي من كذبني بعدها فأتي فقيل: ادع شجرة فأقبلت تخط الأرض حتى انتهت إليه فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم ثم أمرها فرجعت إلى موضعها.

وقال فواز الدهاس مدير عام مركز مكة المكرمة أن المسجد يُعرف عند أهل مكة بمسجد "الجندراوي"كما يطلق عليه الكثيرون أيضاً بمسجد الشجرة نسبةً إلى مكان الشجرة التي سلَّمت على رسول الله.

مكة المكرمة
مسجد الشجرة
معجزة نبوية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130807
منذ ساعة
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه اجمعين ..

.. يا اخي قل : المسجد الذي نقف امامه او المسجد الذي يظهر باالصوره أصح من ذالك .. ولا تقل المسجد الذي يقع خلفي .. إكراماً للمسجد وذكره على لسانك .. جزاك الله خير نعلم انك قلتها على حسن نيه ، وكما جرت العاده في ذكر المواقع الأقل أهمية من المساجد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130807
منذ ساعة
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه اجمعين ..

.. يا اخي قل : المسجد الذي نقف امامه او المسجد الذي يظهر باالصوره أصح من ذالك .. ولا تقل المسجد الذي يقع خلفي .. إكراماً للمسجد وذكره على لسانك .. جزاك الله خير نعلم انك قلتها على حسن نيه ، وكما جرت العاده في ذكر المواقع الأقل أهمية من المساجد ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3117
منذ 24 دقيقة
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه اجمعين

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أحدث التعليقات

سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه

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