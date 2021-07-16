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تجمع الرياض الصحي الأول يطلق دليل اليكتروني توعوي للحجاج

منذ 19 ساعة
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تجمع الرياض الصحي الأول يطلق دليل اليكتروني توعوي للحجاج

سعيد العجل (صدى):
أطلق تجمع الرياض الصحي الأول دليل توعوي الكتروني بعنوان "حجٍ آمن"؛ والذي يهدف إلى تقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج .

وأوضح "التجمع الأول" بأن الدليل أحتوى على رسائل صحية أساسية في الحج، منها النظافة اليومية وأثرها على صحة الحاج ، كما حذر من خطورة التسمم الغذائي والإجهاد الحراري (ضربات الشمس) وأهمية الاحتياطات الواجب اتباعها عند الحلاقة.

جاء ذلك من منطلق حرص "التجمع الأول" على سلامة الحجاج وزيادة وعيهم لتأدية مناسكهم بسهولة ويُسر في ظل هذه الظروف الاستثنائية والعمل بالاجراءات الوقائية التي تسهم في التصدي لجائحة كورونا.

يُذكر أن "التجمع الأول" أطلق حزمة من المبادرات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الحملات الميدانية في المراكز التجارية والمساجد والأماكن العامة؛ وذلك حرصًا على خلق بيئة آمنة صحيًا.

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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