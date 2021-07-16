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بالفيديو.. مواطن يقتني سيارات نادرة في العالم

منذ 33 دقيقة
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بالفيديو.. مواطن يقتني سيارات نادرة في العالم

علي القحطاني (صدى):
حرص مواطن على اقتناء السيارات النادرة في العالم، حيث بدأ الشغف منذ كان يدرس في الولايات المتحدة، واستمر وتطور حتى هذه اللحظة.

وقال المواطن لقناة " الإخبارية " إنه يمتلك أكثر من 30 سيارة وهناك 4 سيارات في الطريق إلى والعدد المستهدف هو 54 لكي يكتمل ويصبح متحف خاص للزوا والسياح.

وأضاف أنه يمتلك بعض السيارات التي لا يوجد لها شبيه في العالم فهي مثل الاهرامات لايستطيع أحد تقيمها.

وتابع أنه لديه سيارة من طراز كاديلاك 1929، مشيرا إلى أنها ربما تكون الوحيدة المتبقية في العالم من نوعها.

سيارات
مواطن
سيارات نادرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130795
منذ 9 دقائق
ممتاز ..

.. وفقك الله في مسعاك ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130795
منذ 9 دقائق
ممتاز ..

.. وفقك الله في مسعاك .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا ما اراده لهم طواغيت إيران .. ولن تقوم لهم قائمه ..
برق امصحا
طيب هو ما يعرف نفسه يعني...فيه أمارات للفحولة والرغبة منها الانتصاب والإثارة وغيرها....لما يعرف هذي الأمور ما عنده يتزوج ليش....
ابو محمد 😎 ✍️
هذا ما اراده لهم طواغيت إيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه اجمعين .. .. يا اخي قل : المسجد الذي نقف امامه او المسجد الذي يظهر...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه اجمعين .. .. يا اخي قل : المسجد الذي نقف امامه او المسجد الذي يظهر...

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