"د.الفاخري" يجب على الحاج شرب مابين "2-3" ليتر ماء خلال اليوم

سعيد العجل (صدى):
بمناسبة حج هذا العام وجه الدكتور/ عبدالله صالح الفاخري استشاري ورئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية بمدينة الملك فهد الطبيه والزمالة الكندية في جراحة العقم والانجاب وامراض الذكورة.
بعض النصائح والارشادات الطبيه لحجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من اداء نسكهم دون اصابتهم بعوارض صحيه حيث طالب الاكثار من شرب الماء مابين (٢ الى ٣ ) لتر يوميا حتى يصبح البول شفاف لتجنب الجفاف وتجنب الاكثار من اللحوم الحمراء التي قد تكثر مع بعض الحملات و محاولة موازنة الاكل في فترة الحج .ومحاولة عدم التعرض للحراره العاليه والتوقف للراحه في مكان مظلل .
وضرورة التقليل من المشروبات الغازيه بقدر المستطاع .