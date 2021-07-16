"القرني" يجب تناول الاغذية الغنيه بفيتامين "سي" لتقوية المناعه

سعيد العجل (صدى):
هنات اخصائية التغذية العلاجية روان القرني الجميع بهذه الايام المباركه ونصحت الحجاج ليؤدوا نسكهم بشكل صحي وسليم في ظل جائحة كرونا الالتزام بنظام غذائي متوازن وصحي بحيث يحتوي على جميع العناصر الغذائية كالنشويات المعقده والالياف ، الخضار ، البروتين والفواكة.
وطالبت ان يكون تناول الوجبات الرئسية كالفطور والغذاء والعشاء باوقاتها من فتره الصباح الي المساء وعدم اسقاطها
مشيرتا الى اهمية تناول الواجبات الخفيفه مما يعطي الجسم نشاط وطاقه خلال اليوم ، مطالبة الابتعاد عن الوجبات الغنيه بالدهون والسكريات لانها تسبب سوء عسر الهضم.
وكذلك الابتعاد عن الاطعمه المكشوفه لوقت طويل لتفادي حالات التسمم الغذائي خلال اداء فريضه الحج و الاكثار من شرب الماء من ليترين الي ليترين ونصف موزعه خلال اليوم لتفادي حالات الجفاف خصوصاً مع ارتفاع درجه الحراره في فصل الصيف والابتعاد عن المشروبات والعصائر المحلاة لاحتوائها على سعرات حراريه عاليه.
واختتمت القرني بنصح الجميع في ظل جائحة كرونا بتناول الاطعمه الغنيه بمضادات اكسدة والغنية بفيتامين سي مثل الكيوي ، الفراوله والفواكة الحمضية لتقويه الجهاز المناعي .
متمنيتا للجميع حج صحي وسليم