حسين عبدالغني يحذر لاعبي النصر : "خففوا من سناب شات"

نواف السالم (صدى):
وجه حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لنادي النصر، تحذيرات للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
ودعا المدير التنفيذي، اللاعبين بـ"تقليل" استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "سناب شات"، داخل معسكر الفريق الإعدادي الحالي، المقام في بلغاريا، مشيرا إلى رغبة الجهازين الفني والإداري في الفريق، التركيز على برامج المعسكر.
وهدد عبدالغني، لاعبي نادي النصر، بتطبيق "عقوبات قاسية" على المتخاذلين، أو الذين لا يركزون في التدريبات والمباريات.
يذكر أن عبدالغني، تولى منصب المدير التنفيذي لنادي النصر، في ديسمبر 2020، بعد رحيل عبدالرحمن الحلافي.