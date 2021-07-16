مروض حيوانات يعترف: زوجتي هجرتني بسبب حب تمساح

لندن (صدى):
تعتبر تربية الحيوانات المفترسة مخاطرة كبيرة للغاية، وأحيانا تكون الحيوانات الأليفة كالقطط و الكلاب صعبة للغاية حتى تحدث حالة من الالفة بين الحيوان و الشخص الذي يربيه و لكن الحيوانات المفترسة في كثير من الأحيان تظل بنفس طباعها المفترسة .
وروى مروض حيوانات علاقته مع أحد التماسيح الذي قام بتربيتها قائلا إنه كان يتبنى تمساح يدعى بوتشو وعاش بكنفه 20عاما متواصلة و كانت بينهما علاقة حب تتفوق على علاقته مع بعض البشر وكان سببا في انفصاله عن زوجته ، بحسب صحيفة ميرور البريطانية
وأضاف أنه عثر على التمساح الضخم بوتشو في أحد الأنهار مصابا بطلق ناري في جسده في أنحاء متفرقة، فقام بمساعدته في التخلص من الرصاص و إخراجه من المياه لتضميد جراحه و لم يخف من انقضاض ذلك الوحش عليه في أية لحظة.
وأشار الى أن التمساح الضخم في البداية كان يتعامل معه بعنف و شراسة و ذلك عقب استرداده قوته مرة أخري، بعد التعافي من الرصاص إلا أنه تمكن من ترويضه و جعله أليفا للحد الذي كان يجعله يمكث بجانبه طوال اليوم .
وأكد أن زوجته كانت تغار من علاقته بالتمساح، للحد الذي دفعها إلى هجره و لكن لم يكترث لعدم وجودها و كان مكتفيا بالمحبة التي يقدمها التمساح له، لافتا إلى أنه حاول ان يبعد التمساح الضخم عنه و أن يعود به إلى النهر الذي جاء منه، إلا أنه كان يفاجئ بأن التمساح ينتظره امام المنزل في اليوم التالي .