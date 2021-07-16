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مروض حيوانات يعترف: زوجتي هجرتني بسبب حب تمساح

منذ ساعة
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مروض حيوانات يعترف: زوجتي هجرتني بسبب حب تمساح

لندن (صدى):
تعتبر تربية الحيوانات المفترسة مخاطرة كبيرة للغاية، وأحيانا تكون الحيوانات الأليفة كالقطط و الكلاب صعبة للغاية حتى تحدث حالة من الالفة بين الحيوان و الشخص الذي يربيه و لكن الحيوانات المفترسة في كثير من الأحيان تظل بنفس طباعها المفترسة .

وروى مروض حيوانات علاقته مع أحد التماسيح الذي قام بتربيتها قائلا إنه كان يتبنى تمساح يدعى بوتشو وعاش بكنفه 20عاما متواصلة و كانت بينهما علاقة حب تتفوق على علاقته مع بعض البشر وكان سببا في انفصاله عن زوجته ، بحسب صحيفة ميرور البريطانية

وأضاف أنه عثر على التمساح الضخم بوتشو في أحد الأنهار مصابا بطلق ناري في جسده في أنحاء متفرقة، فقام بمساعدته في التخلص من الرصاص و إخراجه من المياه لتضميد جراحه و لم يخف من انقضاض ذلك الوحش عليه في أية لحظة.

وأشار الى أن التمساح الضخم في البداية كان يتعامل معه بعنف و شراسة و ذلك عقب استرداده قوته مرة أخري، بعد التعافي من الرصاص إلا أنه تمكن من ترويضه و جعله أليفا للحد الذي كان يجعله يمكث بجانبه طوال اليوم .

وأكد أن زوجته كانت تغار من علاقته بالتمساح، للحد الذي دفعها إلى هجره و لكن لم يكترث لعدم وجودها و كان مكتفيا بالمحبة التي يقدمها التمساح له، لافتا إلى أنه حاول ان يبعد التمساح الضخم عنه و أن يعود به إلى النهر الذي جاء منه، إلا أنه كان يفاجئ بأن التمساح ينتظره امام المنزل في اليوم التالي .

تمساحٌ
الحيوانات الأليفة
مروض حيوانات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130796
منذ ساعة
من حقها تفارقك ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا ما اراده لهم طواغيت إيران .. ولن تقوم لهم قائمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا ما اراده لهم طواغيت إيران ..
شبح
هذا حكم أغتصبهم ولسه يتنفس يأكل ويشرب ويتابع التلفزيون وجولات وزيارات حكم الشياطين حكم الكفار لادين ولا غيرة معقولة. دولة إسلامية الكويت لكوريا والصين...
شبح
هذا حكم أغتصبهم ولسه يتنفس يأكل ويشرب ويتابع التلفزيون وجولات وزيارات حكم الشياطين حكم الكفار لادين ولا غيرة معقولة. دولة إسلامية الكويت لكوريا والصين...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. وفقك الله في مسعاك .. آمين ..

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