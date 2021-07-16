الاتحاد ينفي التفاوض مع "غوميز"

ماجد محمد (صدى):
كشف نادي الاتحاد، حقيقة دخوله في مفاوضات مع الفرنسي المخضرم بافيتيمبي غوميز، مهاجم فريق الهلال.
وقالت مصادر صحفية إن التكهنات التي أُثيرت على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن التفاوض مع المهاجم الفرنسي من أجل الانتقال إلى صفوف العميد، عارية تمامًا من الصحة.
وأضافت أن النادي يسعى إلى تدعيم الخط الأمامي بصفقة قوية إلى جوار الثالوث فهد المولد ورومارينيو وجاري رودريجيز، وتعويض رحيل المهاجم الصربي ألكسندر بيرجوفيتش.
وكانت إدارة الاتحاد، قررت إقامة معسكر الفريق الإعدادي في مدينة ليبون النمساوية، تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل، حيث يبدأ في 21 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل.