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عصير البصل يعزز مستويات المناعة

منذ 3 ساعات
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عصير البصل يعزز مستويات المناعة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء، عن فوائد البصل حيث أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والخصائص الطبية حيث أنه غني بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.

ويساعد عصير البصل على تقوية المناعة حيث يمكن أن يساعد جهاز المناعة لدينا على محاربة الأمراض والبكتيريا والالتهابات والفيروسات.

ويحتوي على السيلينيوم الذي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز مستويات المناعة لديك، كما أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل السكر في الدم.

كما يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز في جسمك وتساعد في إدارة مرض السكري.

 

البصل
عصير البصل
فوائد البصل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14838
منذ 15 دقيقة
البصل أقوى صيدلية في العالم

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أحدث التعليقات

سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه

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