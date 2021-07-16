عصير البصل يعزز مستويات المناعة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء، عن فوائد البصل حيث أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والخصائص الطبية حيث أنه غني بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.
ويساعد عصير البصل على تقوية المناعة حيث يمكن أن يساعد جهاز المناعة لدينا على محاربة الأمراض والبكتيريا والالتهابات والفيروسات.
ويحتوي على السيلينيوم الذي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز مستويات المناعة لديك، كما أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل السكر في الدم.
كما يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز في جسمك وتساعد في إدارة مرض السكري.