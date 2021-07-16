نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. قصة عمود بالكعبة المشرفة أقدم مقتنيات معرض عمارة الحرمين

منذ ساعة
1731
1
بالفيديو.. قصة عمود بالكعبة المشرفة أقدم مقتنيات معرض عمارة الحرمين

مكة المكرمة (صدى):
يضم معرض عمارة الحرمين أحد أعمدة الكعبة المشرفة والذي يزيد عمره عن 1370 عام ،ويعتبر أقدم مقتنيات المعرض.

وقال عبدالله المقاطي مرشد معرض عمارة الحرمين أن العمود هو أقدم قطعة موجودة في معرض عمارة الحرمين وهو أحد أعمدة الثلاثة للكعبة المشرفة عمره اكثر من 1370 سنة.

وأضاف المقاطي أن العمود مصنوع من الخشب تم تجديده في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله وتم تغيير نوعية الخشب للحفاظ على شكله لفترة طويلة ولتحمله العوامل الحرارية مثل الماء والرطوبة والحرارة

يجدر الإشارة إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنشأ معرض عمارة الحرمين الشريفين عام 1420هـ، يعنى بالحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مدى العصور, ويتكون من سبع قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين وعدد من المخطوطات والنقوش الكتابية والقطع الأثرية الثمينة والمجسمات المعمارية والصور الفوتوغرافية النادرة.

عمود
الكعبة المشرفة
معرض عمارة الحرمين الشريفين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130796
منذ ساعة
شرف الله بيته الحرام ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شبح
هذا حكم أغتصبهم ولسه يتنفس يأكل ويشرب ويتابع التلفزيون وجولات وزيارات حكم الشياطين حكم الكفار لادين ولا غيرة معقولة. دولة إسلامية الكويت لكوريا والصين...
شبح
هذا حكم أغتصبهم ولسه يتنفس يأكل ويشرب ويتابع التلفزيون وجولات وزيارات حكم الشياطين حكم الكفار لادين ولا غيرة معقولة. دولة إسلامية الكويت لكوريا والصين...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. وفقك الله في مسعاك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. وفقك الله في مسعاك ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب يا ابو فسيه ، وين حاسب نفسك ، في مراغات كراتشي ......؟؟

أخر الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ 7 دقائق 0
عدم ممارسة الرياضة من أسباب الإصابة بالإمساك
عدم ممارسة الرياضة من أسباب الإصابة بالإمساك
منذ 22 دقيقة 1417
بالفيديو.. مسجد "الشجرة" يجسد صورة لمعجزة نبوية في ‎مكة المكرمة
بالفيديو.. مسجد "الشجرة" يجسد صورة لمعجزة نبوية في ‎مكة المكرمة
منذ 27 دقيقة 1549
بالفيديو.. مواطن يقتني سيارات نادرة في العالم
بالفيديو.. مواطن يقتني سيارات نادرة في العالم
منذ 32 دقيقة 1575
بالفيديو.. مقيم يجلس بطريقة غريبة وسط شارع عام في ‎الرياض
بالفيديو.. مقيم يجلس بطريقة غريبة وسط شارع عام في ‎الرياض
منذ 38 دقيقة 1830
بالفيديو.. متحدث الأرصاد: توقعات بتكوّن سحب على المشاعر المقدسة
بالفيديو.. متحدث الأرصاد: توقعات بتكوّن سحب على المشاعر المقدسة
منذ 52 دقيقة 1462
حسين عبدالغني يحذر لاعبي النصر : "خففوا من سناب شات"
حسين عبدالغني يحذر لاعبي النصر : "خففوا من سناب شات"
منذ ساعة 1574
صورة نادرة للملك سعود بملابس الإحرام أثناء توجهه إلى مكة لأداء فريضة الحج
صورة نادرة للملك سعود بملابس الإحرام أثناء توجهه إلى مكة لأداء فريضة الحج
منذ ساعة 1762
"القرني" يجب تناول الاغذية الغنيه بفيتامين "سي" لتقوية المناعه
"القرني" يجب تناول الاغذية الغنيه بفيتامين "سي" لتقوية المناعه
منذ ساعة 1706
مروض حيوانات يعترف: زوجتي هجرتني بسبب حب تمساح
مروض حيوانات يعترف: زوجتي هجرتني بسبب حب تمساح
منذ ساعة 929