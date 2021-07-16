بالفيديو.. قصة عمود بالكعبة المشرفة أقدم مقتنيات معرض عمارة الحرمين

مكة المكرمة (صدى):
يضم معرض عمارة الحرمين أحد أعمدة الكعبة المشرفة والذي يزيد عمره عن 1370 عام ،ويعتبر أقدم مقتنيات المعرض.
وقال عبدالله المقاطي مرشد معرض عمارة الحرمين أن العمود هو أقدم قطعة موجودة في معرض عمارة الحرمين وهو أحد أعمدة الثلاثة للكعبة المشرفة عمره اكثر من 1370 سنة.
وأضاف المقاطي أن العمود مصنوع من الخشب تم تجديده في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله وتم تغيير نوعية الخشب للحفاظ على شكله لفترة طويلة ولتحمله العوامل الحرارية مثل الماء والرطوبة والحرارة
يجدر الإشارة إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنشأ معرض عمارة الحرمين الشريفين عام 1420هـ، يعنى بالحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مدى العصور, ويتكون من سبع قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين وعدد من المخطوطات والنقوش الكتابية والقطع الأثرية الثمينة والمجسمات المعمارية والصور الفوتوغرافية النادرة.