نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أول تعليق من معز مسعود على أزمة زوجته حلا شيحة مع تامر حسني

منذ 5 ساعات
1804
3
أول تعليق من معز مسعود على أزمة زوجته حلا شيحة مع تامر حسني

القاهرة (صدى):
علق الداعية المصري معز مسعود، على الأزمة المثارة بين زوجته الفنانة حلا شيحة، والفنان تامر حسني، بسبب فيلم ”

"مش أنا " الذي بدأ عرضه في دور السينما قبل أسابيع قليلة.

ووجه معز مسعود، رسالة إلى زوجته، من خلال منشور له عبر حسابه في موقع إنستغرام، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها لها البعض بعد انتقادها الفنان تامر حسني، وهجومها على بعض زملائها في الوسط الفني، الذين اعتبروها تسيء إلى الفن بشكل عام.

وأكد مسعود إن زوجته "منزعجة من الأمور التي حدثت في فيلم مش أنا، نتيجة لتغير حياتها الشخصية الفترة الأخيرة" مشيرا إلى أن زوجته طلبت من الفنان تامر حسني حذف بعض المشاهد من الكليب التي ظهرت فيها، وليس حذف الكليب من الأساس.

وقال معز مسعود: "إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك تغيرت زي ما أنت قولتي في البوست بكل احترام“.

وأضاف: "قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا,ولو كنا نعرف أن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية(..)"

جاء ذلك بعدما أبظت الفنانة حلا شيحة انزعاجها بسبب طرح تامر حسني، أغنية بحبك من فيلم مش أنا، معتبرة المشاهد التي احتواها وتجمعها به جريئة معلنة تبرؤها منها.

تامر حسني
معز مسعود
حلا شيحة

التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 31
منذ ساعة
هههههههههههه داعيه وتارك زوجتك بين احضان الغير مع مشاهد جدا معيبه يخرب بيت الغيره وش يحسون فيه هذولا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130833
منذ 33 دقيقة
خيبك الله من داعيه للفساد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130833
منذ 32 دقيقة
خيبكما الله انتما الإثنين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد
يجب محاسبة مكاتب الاستقدام اللي تجيب ناس مرضى نفسيين او مجرمين خريجين سجون .
ابو محمد 😎 ✍️
ليييييييييييه ...هو الشماغ كان ضايع...!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها تقويه في التعبير والإملاء ..
كجمغلو
كلاب شوارع سرسرية لاعبه فيهم المخدرات واللواط ولا هم برجال .. لكن بيجيبوهم سحب من خشوهم ويا ليت قطع ايديهم ورميها للكلاب
ابو محمد 😎 ✍️
لا قانون يحكمهم ، صاحب السلاح يذبح اللي مامعه سلاح ..

أخر الأخبار

نائب رئيس لجنة السيارات يوضح سر ارتفاع أسعار المركبات في المملكة عن دول الخليج "فيديو"
نائب رئيس لجنة السيارات يوضح سر ارتفاع أسعار المركبات في المملكة عن دول الخليج "فيديو"
منذ 13 دقيقة 1173
السعودية وإيطاليا تقدمان ملفا مشتركا لتنظيم كأس العالم 2030
السعودية وإيطاليا تقدمان ملفا مشتركا لتنظيم كأس العالم 2030
منذ 20 دقيقة 1262
السفير الياباني يتباهى بالزي السعودي: أخيرًا حصلت على شماغ
السفير الياباني يتباهى بالزي السعودي: أخيرًا حصلت على شماغ
منذ 24 دقيقة 1209
"الأحمري": بحث المستهلكين عن البدائل يمثل قوة رادعة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات "فيديو"
"الأحمري": بحث المستهلكين عن البدائل يمثل قوة رادعة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات "فيديو"
منذ 31 دقيقة 1201
بالفيديو .. كلمات تاريخية للملك فهد إلى حجاج بيت الله الحرام
بالفيديو .. كلمات تاريخية للملك فهد إلى حجاج بيت الله الحرام
منذ 37 دقيقة 1288
ضبط 103 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في الرياض
ضبط 103 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في الرياض
منذ ساعة 1221
تطورات جديدة عن مفاوضات الاتحاد مع علي مبخوت 
تطورات جديدة عن مفاوضات الاتحاد مع علي مبخوت 
منذ ساعة 1416
مغربية خانها التعبير
مغربية خانها التعبير
منذ ساعة 942
يمني يقتحم حفل زفاف ويطلق النار بعد إزعاجه اثناء النوم
يمني يقتحم حفل زفاف ويطلق النار بعد إزعاجه اثناء النوم
منذ ساعة 803
الرجال غرق عليهم والمصور يضحك
الرجال غرق عليهم والمصور يضحك
منذ ساعة 690