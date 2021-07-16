أول تعليق من معز مسعود على أزمة زوجته حلا شيحة مع تامر حسني

القاهرة (صدى):
علق الداعية المصري معز مسعود، على الأزمة المثارة بين زوجته الفنانة حلا شيحة، والفنان تامر حسني، بسبب فيلم ”
"مش أنا " الذي بدأ عرضه في دور السينما قبل أسابيع قليلة.
ووجه معز مسعود، رسالة إلى زوجته، من خلال منشور له عبر حسابه في موقع إنستغرام، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها لها البعض بعد انتقادها الفنان تامر حسني، وهجومها على بعض زملائها في الوسط الفني، الذين اعتبروها تسيء إلى الفن بشكل عام.
وأكد مسعود إن زوجته "منزعجة من الأمور التي حدثت في فيلم مش أنا، نتيجة لتغير حياتها الشخصية الفترة الأخيرة" مشيرا إلى أن زوجته طلبت من الفنان تامر حسني حذف بعض المشاهد من الكليب التي ظهرت فيها، وليس حذف الكليب من الأساس.
وقال معز مسعود: "إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك تغيرت زي ما أنت قولتي في البوست بكل احترام“.
وأضاف: "قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا,ولو كنا نعرف أن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية(..)"
جاء ذلك بعدما أبظت الفنانة حلا شيحة انزعاجها بسبب طرح تامر حسني، أغنية بحبك من فيلم مش أنا، معتبرة المشاهد التي احتواها وتجمعها به جريئة معلنة تبرؤها منها.