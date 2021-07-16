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الموارد البشرية تحسم دعوى جماعية لـ 60 عامل وتسترد 900 ألف ريال

منذ 9 ساعات
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الموارد البشرية تحسم دعوى جماعية لـ 60 عامل وتسترد 900 ألف ريال

الرياض (صدى):
أنهت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دعوى جماعية بالصلح لـ 60 عاملًا يعملون في ثلاث منشآت تجارية "شركة مقاولات ومطعم ومصنع" .

وتمكنت الموارد البشرية من إعادة جزء من العمال للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة حيث بلغ مجموع المبالغ المستردة حوالي 900,000 ألف ريال.

يجدر الإشارة إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع.

الموارد البشرية
منشآت تجارية
دعوى جماعية

التعليقات

العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3778
منذ 7 ساعات
الفلوس متوفرة معهم ولا رضوا يصرفوا حقوق الخلق إلا بقوة النظام ؟؟؟؟

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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